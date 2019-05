Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen. Unfall mit unterschiedlichen Aussagen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall beim Überholen kam es am Montag, 27.05.2019 gegen 17.20 Uhr auf der B 314 zwischen Stühlingen und Eberfingen. Von Stühlingen her kommend befuhr die Strecke ein 34 Jahre alter Mann mit einem gemieteten Audi A4. Vor ihm befanden sich zwei weitere Pkws und ein Lkw. Beim Ansetzen zum Überholen übersah er vermutlich, den hinter ihm schon überholenden Mercedes mit einem 63-jährigen. Der Mercedes wich auf den Grünstreifen aus, konnte aber eine Kollision nicht mehr vermeiden. Verletzt wurde niemand. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro, am Mercedes 5000 Euro. Der Audi Fahrer und der Mercedes Fahrer machen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Daher sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Sie werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waldshut (07751/8316-531) in Verbindung zu setzen.

md/jk

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell