Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neustadt - Trunkenheitsfahrt der besonderen Art

Freiburg (ots)

Neustadt - Eine Fahrzeugführerin hatte anlässlich einer Fahrzeugkontrolle durch die Dienstgruppen des Polizeirevier Titisee-Neustadt einen Mängelbericht ausgehändigt bekommen. Grund war das Fehlen eines Verbandskastens. Wie sich nun im nachhinein herausgestellt hat, ist die Beschuldigte am 27.05.2019 morgens an eine Tankstelle gefahren und hat sich einen neuen Verbandskasten gekauft. Zusätzlich kaufte sie einen Flachmann und konsumierte diesen auch unmittelbar. Anschließend fuhr die Beschuldigte auf direktem Weg zum Polizeirevier Titisee-Neustadt um ihren neu erworbenen Verbandskasten vorzuweisen. Der Beamte der sich um ihr Anliegen kümmerte stellt jedoch währenddessen fest, dass die Frau stark nach Alkohol roch. Der ihr angebotene Alkomattest ergab um 09.00 Uhr einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein wurde sichergestellt und der Fahrzeugschlüssel einbehalten. Nach Abschluss der Ermittlungen und dem Eingang des Blutalkoholgutachten wird die fällige Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Freiburg vorgelegt.

