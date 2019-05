Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Seniorin bestohlen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Sämtliches Scheingeld wurde einer älteren Dame am Montag, 20.05.19, gegen 12.30 Uhr, in der Güterstraße in Rheinfelden entwendet. Die Dame wurde durch einen Unbekannten angesprochen und um Münzgeld angebettelt. Höflicherweise schaute die Frau in ihrem Geldbeutel nach. Daraufhin entfernte sich der Mann schnellen Schrittes. Bei der Nachschau im Geldbeutel entdeckte die Frau, dass das gesamte Scheingeld entwendet worden war. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass offensichtlich der gleiche Mann bereits gegen 11.50 Uhr in der Schildgasse, auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums, eine Frau angesprochen hatte. Hier wurde nichts entwendet. Die Zeugen gaben unabhängig voneinander an, dass der Mann etwa 190cm groß, ca. 30 Jahre alt war. Er wird als "indisch aussehend" beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Lederjacke, dunkle Jeans und ein weißes T-Shirt. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, sucht Zeugen.

