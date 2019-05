Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Trickdiebstahl - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, gegen 13.15 Uhr, wurde ein älterer Herr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Binzen von einem Unbekannten angesprochen und darum gebeten Geld zu wechseln. Der 77 Jährige sah in seinem Geldbeutel nach und gab dann an, dass er nicht wechseln könne. Kurze Zeit später wurde er, diesmal auf dem Parkplatz eines Möbelhauses, wiederum vom gleichen Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Nachdem die Ehefrau des 77 Jährigen in das Gespräch eingriff, entfernte sich der Unbekannte. Kurz darauf wurde dann festgestellt, dass der Geldbeutel entwendet worden war. Der unbekannte Mann konnte trotz sofortiger Fahndung nicht angetroffen werden. Beschreibung: 25-30 Jahre alt, 170-180cm groß, kräftige Statur, südländisches Aussehen mit dunklen, kurzen Haaren. Er trug eine schwarze Jacke. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen, den die beschrieben Person ebenfalls aufgefallen ist oder die ebenfalls angesprochen wurden.

