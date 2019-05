Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Einbruch in Firma - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Von Sonntag auf Montag, 19.-20.05.19, wurde in eine Firma in der Hohe-Flum-Straße eingebrochen. Der oder die Täter drangen nach dem Aufhebeln eines Fensters in die Firma ein und durchsuchten mehrere Büroräume. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht Zeugen, denen am Sonntag oder in der Nacht auf Montag im Bereich des Gewerbegebietes verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind.

