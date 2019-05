Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Märkt

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Efringen-Kirchen und Märkt, wurden am Montag, gegen 09.50 Uhr, zwei Personen leicht verletzt. Ein Leichtkraftradfahrer kam in einer Rechtskurve zu Fall. Glücklicherweise konnte er sich bei dem Sturz von seiner Maschine lösen. Diese kollidierte jedoch frontal mit einem entgegenkommenden Renault. Der Motorradfahrer und der Autofahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst musste nicht eingesetzt werden. An dem Leichtkraftrad entstand rund 1000 Euro Schaden, am Renault etwa 2000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

