Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190508.3 Schönberg: Einbrüche in Firmenfahrzeuge beschäftigen Polizei

Schönberg (ots)

Zurzeit beschäftigen die Polizei in Schönberg eine Reihe von Einbrüchen in Firmenfahrzeuge.

Bereits in der Zeit von Oktober 2018 bis März 2019 war es in unregelmäßigen aber wiederkehrenden Abständen zu 20 Einbrüchen in Firmentransporter gekommen, aus denen hochwertige und teilweise spezielle Werkzeuge und Maschinen entwendet wurden.

In der Nacht zu Dienstag, den 07. Mai, kam es im Bereich Schönberg erneut zu vier Taten, bei denen hochwertige Werkzeuge und Maschinen aus Firmenfahrzeugen entwendet wurden. In der Nähe der Tatorte stellten die Ermittler am Folgetag die leeren Werkzeug- und Maschinenkoffer in Gebüschen und an Gehwegen sicher.

Die Polizei Schönberg bittet um Mithilfe. Wer hat Personen beobachtet, die sich auffällig in der Nähe von Firmentransportern aufhalten? Wer hat Personen beobachtet, die Gegenstände in Gebüschen ablegt oder versteckt haben? Wem wurde möglicherweise hochwertiges Werkzeug ohne Werkzeugkoffer zum Kauf angeboten?

Hinweise nimmt die Schönberger Polizei unter 04344-29150 entgegen.

