Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall Pkw contra Fahrrad

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach, Efringen-Kirchen

Am Samstag, 18.05.2019, gegen 15:45 Uhr befährt eine 91jährige mit ihrem VW Golf die K 6327 von Schallbach kommen in nordwestlicher Richtung. An der Einmündung zur K 6351 will sie nach rechts in Richtung Holzen abbiegen. Hierbei übersieht sie einen aus Richtung Egringen kommenden 20jährigen Rennradfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß und der Radfahrer stürzt. Hierbei zieht er sich leichtere Verletzungen zu. Durch das hinzugezogene DRK wurde er erstversorgt und zur weiteren Behandlung ins KKH Lörrach verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600.- Euro.

FLZ Fi/JB

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

PvD

Telefon: 0761/882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell