POL-FR: Verletzter Radfahrer nach Kollision mit Pkw

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald - Schluchsee - Zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Pkw-Führer kam es am Samstag, 18. Mai 2019, gegen 12.00 Uhr, in Schluchsee. Der von der L156 aus Richtung Fischbach kommende 48-jährige Pkw-Führer bog auf die B500 in Richtung Schluchsee ein und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten 52-jährigen Radfahrer, welcher aus Richtung Aha kam.

In Folge des Zusammenstoßes zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu, weshalb er mittels DRK in ein umliegendes Krankenhaus verbracht wurde und in diesem auch über Nacht zur weiteren Beobachtung verbleiben musste.

An den am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

