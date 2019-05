Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen- Fahrt unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Ihringen. Am Samstag, 11.05.2019, gg. 05:05 Uhr, ertappte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Breisach anlässlich einer Verkehrskontrolle in der Wasenweilstraße in Ihringen einen Pkw-Fahrer, der Anzeichen auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel zeigte. Ein durchgeführter Drogenvortest zeigte die Einnahme von Haschisch und Ecstasy an. Schließlich stellte sich auch heraus, dass der 20-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und den Pkw ohne das Wissen des Fahrzeughalters und somit unerlaubt in Gebrauch hatte. Zur endgültigen Bestimmung der Drogenbeeinflussung wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Verstöße werden bei der Staatsanwaltschaft Freiburg angezeigt.

