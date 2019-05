Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach- Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Freiburg (ots)

Breisach. Am Samstag, 11.05.2019, gg. 11:05 Uhr, kam es auf der L 104 zwischen Vogtsburg-Burkheim und Breisach auf Höhe der Abzweigung nach Achkarren zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein in Fahrtrichtung Breisach fahrender schwarzer Opel Meriva wurde trotz Gegenverkehrs von einem silbernen 1er BMW überholt. Der BMW Fahrer überfuhr hierbei die dortige Sperrfläche. Nur eine Vollbremsung mit blockierenden Vorderrädern des Opel Meriva ermöglichte dem BMW ein Wiedereinscheren, sodass eine Kollision mit dem Gegenverkehr verhindert werden konnte. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/91170 in Verbindung zu setzen.

