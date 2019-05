Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach- Fluchtversuch nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Breisach. Am Sonntag 12.05.2019, gg. 04:05 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer die L134 vom Rimsinger Ei kommend in Fahrtrichtung Gündlingen. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn und kollidierte neben dem Grünstreifen mit drei dort aufgestellten Fahnenstangen, welche hierdurch beschädigt wurden. Der Pkw-Fahrer versuchte zunächst mit dem unfallbeschädigten Pkw zu flüchten und bog nach einigen hundert Metern nach rechts in einen Feldweg ab, wo die Flucht mit dem Pkw dann an einer Schranke endet. Die Polizei konnte im Rahmen der Fahndung zunächst den verlassenen Pkw und kurze Zeit später zwei Fußgänger in Gehrichtung Gündlingen feststellen. Bei einem der Fußgänger handelte es sich um den Fahrzeughalter, welcher aufgrund seiner Alkoholisierung von 0,69 Promille einer Blutentnahme zugeführt wurde. Dessen Führerschein wurde einbehalten. Der Fremdschaden liegt bei ca. 1200 EUR. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 5000EUR.

