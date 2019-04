Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Einbrüche in Kleingartenanlage

Beverungen (ots)

Zwei Einbrüche in einer Kleingartenanlage bei Beverungen-Würgassen wurden bei der Polizei in Höxter angezeigt. In dem Zeitraum zwischen dem 1. April, 21 Uhr, und 2. April, 6.50 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Gartenlaube und in einen Holzschuppen an der Straße "Zum Knick" ein. Hier erbeuteten sie Gegengenstände mit einem Wert im dreistelligen Euro-Bereich. Die Polizei in Höxter bittet um Hinweise unter Telefon 05271/962-0. /nig

