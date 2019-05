Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Herdern: Verletzter Radfahrer nach Unfall mit PKW - Fahrer und Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am Mittwoch, 08.05.2019 gegen 12:40 Uhr, kam es im Bereich Stefan-Meier-Straße/Habsburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW.

Der Autofahrer wollte von der Stefan-Meier-Straße nach links in Richtung Norden in die Habsburger Straße einfahren und fuhr in die Kreuzung ein. Er bemerkte den auf der Habsburger Straße in südlicher Richtung fahrenden Radfahrer und bremste ab. Der Radfahrer musste dennoch eine Gefahrenbremsung einleiten und stürzte. Nachdem beide zunächst davon ausgingen, dass es zu keinen Verletzungen gekommen war, fuhren die Unfallbeteiligten weiter. Später wurden beim Radfahrer Verletzungen im Bereich der Arme festgestellt, darunter eine Fraktur des rechten Arms. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Der Autofahrer, der bei diesem Unfall beteiligt war, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Der Autofahrer war mit einem roten Kleinwagen mit Emmendinger Zulassung unterwegs und wird auf 35-40 Jahre geschätzt. Personen, die den Autofahrer kennen oder den Vorfall beobachtet haben, wenden sich bitte an die Verkehrspolizei Freiburg unter 0761/882-3100

