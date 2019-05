Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen

Wyhl: Diebstahl von Wohnwagen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (1Meldungen) -

Emmendingen / Wyhl: Diebstahl von Wohnwagen

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend (08.05.) und Donnerstagmorgen (09.05.) wurde von einem Gelände in der Bottinger Straße in Emmendingen ein Wohnwagen der Marke Tabbert, Typ Vivaldi 560 TD, entwendet. Zu einem weiteren Wohnwagendiebstahl kam es im Zeitraum zwischen Sonntag (05.05.) und Mittwoch 08.05.) in der Jahnstraße in Wyhl. Hier wurde ein Wohnwagen der Marke Fendt, Typ 390 FH entwendet. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, möge sich beim Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, melden.

