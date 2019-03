Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Drogenfahrten, Einbrüche, verletzte Polizisten, Diebstahl und Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Ausparken

Ein 75-jähriger Daimler-Lenker beschädigte am Mittwochabend gegen 21.10 Uhr beim Ausparken einen auf der Jahnstraße geparkten VW und verursachte einen Sachschaden von ca.1000 Euro.

Aalen: Unfall aus Unachtsamkeit

Am Mittwochnachmittag wollte ein 46-jähriger VW-Lenker gegen 17 Uhr vom Fahrbahnrand in die Wellandstraße einfahren. Dabei übersah er einen aus Richtung Aalen heranfahrenden 78-jährigen VW-Lenker und prallte in dessen rechte Fahrzeugseite. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6500 Euro beziffert.

Lauchheim: Unfall beim Einparken

Beim Rückwärtseinfahren in eine Parklücke auf der Bahnhofstraße beschädigte ein 28-jähriger VW-Lenker am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr einen dahinter geparkten VW. 2500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Aufgefahren

Am Mittwochmittag befuhren zwei Fahrzeuglenkerinnen gegen 12 Uhr hintereinander die Julius-Bausch-Straße aus Richtung Stuttgarter Straße in Richtung Burgstallstraße. Nachdem die vorausfahrende 51-jährige Opel-Lenkerin an der Abzweigung in Richtung Burgstallkreisel/B 19 angehalten hatte, fuhr eine nachfolgende 52-jährige Daimler-Lenkerin auf. Der Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro beziffert.

Westhausen: Pkw kollidiert mit Fahrradfahrern

Beim Öffnen der Fahrertüre seines Pkw VW, der auf einem Privatgrundstück in der Lindenstraße parallel zur Fahrbahn abgestellt war, übersah ein 53-jähriger VW-Lenker am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr zwei von hinten heranfahrende Fahrradfahrer, die dadurch gegen die Fahrertüre prallten, stürzten und sich schwer verletzten. Die beiden mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Der Gesamtschaden an den Rädern sowie dem Pkw wird auf ca. 5300 Euro beziffert.

Bopfingen: Von Fahrbahn abgekommen

Beim Befahren der Hohenloher Straße wurde am Mittwochabend gegen 20.50 Uhr eine 18-jährige Fahrzeuglenkerin in einer leichten Linkskurve durch einen herabfallenden Gegenstand aus der Mittelkonsole abgelenkt, wodurch sie nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen geparkten Pkw prallte. Die Fahrzeuglenkerin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Bopfingen war zur Ausleuchtung der Unfallstelle zwei Fahrzeugen und zwölf Mann im Einsatz.

Ellwangen: Diebstahl von Bargeld und EC-Karte

In der Umkleidekabine eines Fitnessstudios in der Dresdener Straße wurde am Mittwoch zwischen 14.10 Uhr und 15.30 Uhr Bargeld sowie eine EC-Karte aus einer Sporttasche entwendet, die dort abgestellt war.

Bopfingen: Pkw beschädigt Schaufensterscheibe

Am Mittwochvormittag parkte eine 66-jährige VW-Lenkerin gegen 10.15 Uhr vorwärts vor einem Geschäft in der Nürnberger Gasse ein. Dabei fuhr sie zu weit nach vorne und beschädigte eine Schaufensterscheibe. 1000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Heubach: Vorfahrt missachtet

Ein 25-jähriger Skoda-Lenker, der am Mittwoch gegen 16.35 Uhr die Rechbergstraße in Richtung Stadtmitte befuhr, missachtete an der Kreuzung mit der Albstraße die Vorfahrt einer von rechts heranfahrenden 63-jährigen Fiat-Lenkerin, die durch die Kollision leicht verletzt wurde. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 2500 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: In Schlangenlinien und unter Drogen unterwegs

In der Nacht auf Donnerstag stellten Polizisten gegen Mitternacht in der Mutlanger Straße einen 24-Jährigen fest, der mit seinem Saab in Schlangenlinien unterwegs war. Bei der Kontrolle stieg der Mann aus und vergaß dabei den Pkw zu sichern. Dieser rollte in der Folge gegen das Streifenfahrzeug, an dem rund 3000 Euro Schaden entstanden. Letztlich stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war und vermutlich auch unter Drogeneinfluss stand. Er musste deshalb die Polizisten mit ins Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten.

In der Pfitzer Straße wurde bereits gegen 21.45 Uhr ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer kontrolliert, nachdem er lediglich mit Standlicht unterwegs war. Auch dieser Fahrer stand vermutlich unter Drogeneinfluss, weshalb auch er eine Blutentnahme abgeben.

Schwäbisch Gmünd: Polizisten angegriffen

Ein mit rund zwei Promille alkoholisierter 34-Jähriger brüllte am Mittwoch gegen 17.15 Uhr in der Innenstadt herum und hatte auch ein verblutetes Gesicht. Mehrere Passanten meldeten sich über Notruf, sodass der Rettungsdienst sowie die Polizei auf den Plan gerufen wurden. Der Mann wurde in der Uferstraße angetroffen und zunächst versorgt. Da es nicht zu verantworten war, ihn in diesem Zustand zurückzulassen, musste er in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrte er sich heftig und schlug einem Polizisten den Ellenbogen ins Gesicht. Nur unter erheblichen Kraftaufwand konnte der Mann letztlich auf den Boden gebracht und fixiert werden. Hierbei wurde auch eine Beamtin leicht verletzt. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde noch eine geringe Menge Cannabis aufgefunden, weshalb dem Mann eine weitere Strafanzeige droht. Gegen ein Uhr wurde er schließlich in die Obhut eines Angehörigen übergeben.

Einbrüche in Wohnhäuser Am Mittwochmittag mussten zwei Wohnungseinbrüche registriert werden. Lorch-Waldhausen: Ein Einbrecher drang zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus in der Lindenstraße ein. Er durchsuchte mehrere Räume und entwendete Bargeld und Schmuck. Zudem verursachte er rund 1000 Euro Sachschaden.

Böbingen: Zwischen 6.50 Uhr und 11.10 Uhr brach ein Dieb gewaltsam über ein Fenster in ein Wohnhaus in der Straße Am Südhang ein. Auch hier wurden mehrere Räume durchsucht und hauptsächlich Bargeld und Schmuck entwendet. Auch hier beläuft sich der Sachschaden auf rund 1000 Euro.

Hinweise auf den Einbrecher bzw. verdächtiger Personen oder Fahrzeuge in den Bereichen nimmt jeweils das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen

