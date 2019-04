Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen - Einbruch in Praxisräume

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (15./16.04.2019) hebelten bisher unbekannte Täter das Fenster zum Wartezimmer einer Arztpraxis auf dem Alenberg in Löffingen auf. Nach Einstieg in die Praxisräume wurden Bargeld, ein Radiogerät sowie eine PC-Maus mit Funkempfänger im Gesamtwert von ca. 1.000,00 EUR entwendet. Der bei Tatausführung verursachte Sachschaden wird auf ca. 500,00 EUR geschätzt.

Verdächtige Wahrnehmungen zu sich auffällig verhaltenen Personen oder sonst auffallenden Fahrzeugen im Tatortgebiet bitte an den Polizeiposten Löffingen, Tel. 07654/80606-0 oder das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0.

