Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt, B31 - Verkehrskontrolle

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 16.04.2019 wurde zwischen 16:30 - 21:45 Uhr auf dem Parkplatz Vierthäler an der B31, Höhe Titisee, in Fahrtrichtung Donaueschingen, durch Beamte des Polizeireviers Titisee-Neustadt eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen mussten insgesamt sechs Bußgeldverfahren eingeleitet und sechs gebührenpflichtige Verwarnungen ausgesprochen werden. Es handelt sich dabei um unzulässige Handynutzung, nicht ausreichende Reifenprofiltiefe und einen Überladungsverstoß. In einem Fall musste beim betreffenden Autofahrer eine Blutentnahme veranlasst werden, weil der Verdacht des Fahrens unter Beeinflussung berauschender Mittel (Cannabis) besteht. In zwei Fällen fuhren Autofahrer ohne die erforderliche Fahrerlaubnis. Die beiden Fahrzeughalter gelangen ebenfalls wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Medienrückfragen bitte an:



Clemens Winkler

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651 / 9336 - 110

E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell