Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Gaststätteneinbrecher erbeuten Bargeld

Rösrath (ots)

Bei einem Einbruch in ein Restaurant auf dem Birkenweg haben Diebe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (04.04.) Bargeld erbeutet.

Die Inhaber verschlossen die Schankräume am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr. Am Donnerstagmorgen bemerkte man um 10.00 Uhr ein aufgebrochenes Fenster. In den Räumlichkeiten fanden die Einbrecher einen Möbeltresor und brachen diesen heraus. In dem Tresor befanden sich die Tageseinnahmen und mehrere Kreditkarten.

Die Spurensicherer der Polizei haben ihre Arbeit bereits beendet. Gesucht werden jetzt noch Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Kleineichen beobachtet haben. Hinweise bitte unter 02202 205-0. (rb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell