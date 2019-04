Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee - Verkehrsunfall mit Überschlag

Freiburg (ots)

Schluchsee - K4989/K4975 Schönenbach/B500/K4989 Seebuck - Eine Fahrzeugführerin kommt in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der dortigen Böschung. In der Folge überschlägt sich ihr Fahrzeug und kommt auf der Fahrbahn, wieder auf den Rädern, zum Stehen. Durch den Unfall wird ein Kind der Fahrzeugführerin durch den Gurt leicht verletzt. Vor Ort waren 2 Rettungswagen, ein Notarzt und die Feuerwehr Schluchsee mit 20 Mann/Frau im Einsatz. Alle Fahrzeuginsassen, die Fahrzeugführerin und die beiden 6 und 8 Jahre alten Kinder kamen zu Beobachtung in die Heliosklinik. Am verunfallten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von insgesamt 30.000 Euro. Durch den Streifendienst des Reviers Titisee-Neustadt wurden der Unfall aufgenommen. Nach Abschluss der Ermittlungen erfolgt dann die Anzeigenvorlage bei der Staatsanwaltschaft Freiburg.

