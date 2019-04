Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Raub auf Straße in Hausen im Wiesental

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach, Hausen im Wiesental, Hebelstraße

Am Samstag 05.04.2019 gegen 15.40 Uhr sieht eine Fußgängerin auf dem Gehweg der Hebelstraße, Höhe Anwesen Nr. 20, ein mit einem Gummiband umwickeltes Geldbündel liegen. Als die Frau das Bündel vom Boden aufhebt, kommt aus Richtung Bahnhofstraße ein mit Sportbekleidung bekleideter Mann, der einen nicht angeleinten Hund mit sich führt, auf sie zu und spricht sie an. Die der deutschen Sprache nicht mächtige Frau versteht den Mann jedoch nicht. Während die Frau nun versucht, per Mobiltelefon einen deutsch sprechenden Familienangehörigen anzurufen, ergreift der Mann mit einer Hand das rechte Handgelenk der Frau und entreißt ihr mit der anderen Hand das Geldbündel. Anschließend rennt der Mann mit dem Geldbündel zur Mittendorfstraße. Am dortigen Straßeneck bleibt er kurz stehen und ruft seinen Hund, der sich noch bei der Frau befindet und diese beschnuppert, zu sich. Anschließend entfernt er sich mit dem Hund auf der Mittendorfstraße und biegt später rechts in die Bergwerkstraße ab.

Täterbeschreibung: schlanker Mann in enger schwarzer Sportbekleidung und weißen Sportschuhen, eventuell Jogger, ca. 175 cm groß, blonde kurze Haare. Bei ihm war ein großer schwarzer Hund mit weißen Pfoten und einem weißen Flecken im Genick

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Bad Säckingen unter der Telefonnummer 07761/934500 entgegen.

