POL-FR: Rheinfelden: Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bei einem Unfall in der Schildgasse wurde gestern (Dienstag) gegen 16.30 Uhr eine 51jährige Fahrerin eines Motorrollers leicht verletzt. Sie hatte ein vor ihr abbremsendes Auto zu spät bemerkt und fuhr auf. Hierbei schlug sie mit dem Kopf gegen die Heckscheibe des Autos und verletzte sich im Gesicht. Durch den Rettungsdienst wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand rund 500 Euro Schaden, am Mercedes etwa 2000 Euro.

