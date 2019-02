Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neustadt - bleiben sie misstrauisch - Betrug durch angebliche Bankmitarbeiterin

Neustadt - Eine Neustädterin erhielt am letzten Freitag den Anruf einer angeblichen Mitarbeiterin aus der Rechtsabteilung ihrer Bank. Ihr wurde mitgeteilt, dass alle ihre Konten gesperrt seien, da eine berechtigte Forderung durch sie nicht beglichen worden sei. Die Forderung komme von einem Rechtsanwalt, der unter folgender Telefonnummer erreichbar sei. Die angebliche Bankmitarbeiterin teilte ihr dann eine Telefonnummer mit, sie könne ja versuchen die Forderung mit dem Anwalt zu besprechen. Schlussendlich konnte die Frau dann den angeblichen Rechtsanwalt erreichen. Dieser teilte ihr mit, wenn sie die Forderung von ca. 3800 Euro gleich begleichen würde, dann könnte der für den gleichen Tag terminierte Besuch des Gerichtsvollziehers verhindert werden. In der Annahme, dass diese angeblich sehr alte Forderung tatsächlich möglich sei, hat die Frau dann letztendlich die Überweisung ausgefüllt und bei ihrer Bank eingeworfen. Am gestrigen Dienstag stellte es sich dann heraus, dass der Frau schlussendlich kein finanzieller Schaden entstanden ist. Der Grund dafür war, dass Konto auf das sie überweisen sollte, bei der betreffenden Bank bereits wg. Auffälligkeiten gesperrt worden war. Wäre das nicht der Fall gewesen, wären nun die 3800.- Euro verloren gewesen. Die Ermittler des Polizeirevier Titisee-Neustadt haben bereits Kontakt zu den Verantwortlichen der dortigen Bank.

Die Polizei möchte nochmals darauf hinweisen, dass sie, wenn sie mit Geldforderungen konfrontiert werden immer misstrauisch bleiben müssen. Rufen sie keine Telefonnummer an die ihnen durch solche Anrufer mitgeteilt werden. Dies ist eine vorbereitete Falle. Sie können immernoch bei ihrer Bank, bei den ihnen vertrauten Sachbearbeitern, anrufen und Nachfrage halten. Eine Bank wird ihnen nie von heute auf morgen, ohne vorherige mehrfache schriftliche Kontaktaufnahme ihre Konten sperren, auch bekommen sie keine Email. Lassen sie sich nicht verunsichern. Auch die Polizei steht ihnen 24 Stunden, an jedem Tag des Jahres zur Verfügung, rufen sie uns im Zweifel an, wir beraten sie.

