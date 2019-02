POL-FR: Vogtsburg - Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Freiburg

Vogtsburg - Am Mittwochmorgen ereignete sich gegen 07:40 Uhr an der Kreuzung L 104/K 4925 bei Vogtsburg-Burkheim ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von zirka 8.000 Euro entstand. Ein Pkw-Lenker missachtete die Vorfahrt einer Fahrzeugführerin und es kam zum Zusammenstoß. Beide Personen erlitten Verletzungen; eine stationäre Aufnahme wurde jedoch nicht erforderlich. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und die Straßenmeisterei war mit der Beseitigung der Ölspur beauftragt.

