Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Verkehrskontrolle - zahlreiche Beanstandungen

Freiburg (ots)

Das Verkehrskommissariat Waldshut-Tiengen hat am Dienstagmorgen auf der B 34 in Waldshut eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei gab es zahlreiche Beanstandungen. Vier Fahrer hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt und auch vier hielten ihr Handy während der Fahrt in der Hand. Eine Mutter hatte ihr Kleinkind nicht richtig angeschnallt, drei Fahrzeugführer wurden wegen nicht oder nicht richtig gesicherter Ladung angezeigt. Zwei Taxen wurden beanstandet, an einem anderen Auto fehlte das Kennzeichen. Ein BMW war zu laut und auch die Tieferlegung samt anderen Felgen und Reifen war nicht abgenommen. Ein Mann hatte einen Anhänger mit einem Spalter an seinem Wagen angehängt. Dieser war nicht zugelassen und nicht versichert. Wieso nicht, das muss noch ermittelt werden.

