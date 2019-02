Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Rücksichtsloser Überholer hat keinen Führerschein

Freiburg (ots)

Einen rücksichtlosen Überholvorgang auf der B 314 hat am Dienstagmittag eine Polizeistreife beobachtet und den verantwortlichen Fahrer gestoppt. Dieser hatte keinen Führerschein. Kurz vor 15:30 Uhr setzte der 28-jährige zum Überholen eines vorausfahrenden Lkws an, obwohl Gegenverkehr kam. Haarscharf konnte von den Fahrern ein Unfall vermieden werden. In der Folge wurde der Verkehrssünder angehalten. Wie er zugab, besitzt er keinen Führerschein. Von diesem Umstand wusste auch die Ehefrau, die als Beifahrerin im Wagen war und Fahrzeughalterin ist. Deshalb wird nicht nur der Mann, sondern auch die Ehefrau angezeigt.

