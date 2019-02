Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Pkw in Unterlauchringen aufgebrochen - Geldbörse weg

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch hat ein Unbekannter einen geparkten Pkw in Unterlauchringen aufgebrochen und daraus einen Geldbeutel gestohlen. Am Auto, das in einer Hofeinfahrt in der Gartenstraße stand, wurde die Scheibe der Fahrertüre eingeschlagen. Gezielt griff sich der Dieb den Geldbeutel, der gut sichtbar in der Mittelkonsole lag. In der Geldbörse befanden sich ein dreistelliger Bargeldbetrag, Bankkarten und weitere Dokumente des Autobesitzers. Der Polizeiposten Tiengen bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen (Kontakt 07741 8316-283). Die Tatzeit lag zwischen Dienstag, 23:00 Uhr und Mittwoch, 07.30 Uhr.

