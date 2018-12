POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Mülleimer auf Schulhof angezündet - Feuer erlischt von selbst

Freiburg (ots) - In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte drei Mülleimer auf dem Schulhof einer Schule in WT-Waldshut angezündet. Das Feuer erlosch von selbst. Am Freitagmorgen wurden die beschädigten Mülleimer vom Hausmeister entdeckt. Angesteckt wurde der Inhalt dreier Mülleimer im Laufe der Nacht, die sich im überdachten Bereich des Schulhofes einer Schule in der Waldtorstraße befanden. Die Überreste waren am Morgen wieder kalt. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen (Kontakt 07751 8316-531).

