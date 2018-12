POL-FR: Waldshut-Tiengen/Klettgau: Polizei kontrolliert berauschte Fahrer

Freiburg (ots) - Kontrollen haben am Wochenende drei berauschte Autofahrer überführt. Am Samstagmittag fiel ein Auto auf der L 161 beim Industriegebiet Kaitle auf, da es in Schlangenlinien fuhr. Der 59 Jahre alte Fahrer wurde kontrolliert. Es ergaben sich Verdachtsmomente auf Drogenkonsum. Ein Test war positiv auf THC, was eine Blutprobe zur Folge hatte. Der Mann führte die auffällige Fahrweise auf seine mitfahrenden Kinder zurück, nicht auf seinen Cannabiskonsum. In Klettgau-Grießen wurde in der Nacht zum Sonntag, gegen 02:15 Uhr, ein Citroen-Fahrer zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Da der 26-jährige nach Alkohol roch, wurde dieser Umstand überprüft. Ein Alcomatentest erbrachte 1,2 Promille als Ergebnis. Es folge ein Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins. Nach einem Hinweis kontrollierte die Polizei am Sonntagabend in WT-Tiengen einen 23 Jahre alten Autofahrer. Wie sich herausstellte, hatte er keinen Führerschein und stand zudem unter Drogeneinfluss. In einer Hosentasche hatte er eine Plombe mit Marihuana dabei.

