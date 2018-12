POL-FR: Wehr: Zwei Betrunkene kommen in Polizeigewahrsam

Freiburg (ots) - Zwei betrunkene Männer mussten in der Nacht zum Sonntag in Wehr in Polizeigewahrsam genommen werden. Auf den ersten Betrunkenen traf eine Polizeistreife zufällig gegen 01:30 Uhr vor einer Gaststätte. Der 57-jährige war alkoholbedingt gestürzt und wollte sich vom Rettungsdienst nicht helfen lassen. Wegen seiner Aggressivität musste ihm die Handschließe angelegt werden. Nachdem er von einem Arzt untersucht worden war, kam er in Gewahrsam. Während seiner Anwesenheit bei der Polizei beleidigte er die Beamten fortwährend. Ein von ihm mitgeführtes, aber verbotenes Einhandmesser wurde beschlagnahmt. Zum zweiten Betrunkenen wurde die Polizei kurz vor 02:00 Uhr gerufen. Ein Mann verhalte sich aggressiv, so die Mitteilung an die Polizei. Eine Polizeistreife traf auf einen 20-jährigen, der sich jeglicher Hilfe verweigerte. Auf die Polizei reagierte er mit Beleidigungen. Als er einen Beamten wegschubste, wurde er überwältigt und geschlossen. Dabei verletzte sich der Mann im Gesicht. Im Krankenhaus wurde er versorgt und seine Gewahrsamfähigkeit festgestellt. Nachdem er sich dann beruhigte, nahm sich die Schwester seiner an, so dass er für den Rest der Nacht in ihre Obhut übergeben wurde.

