POL-FR: Küssaberg: Schlag mit Bierflasche - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Wie erst nachträglich bei der Polizei angezeigt wurde, hat sich am letzten Samstag, 24.11.2018, ein Körperverletzungsdelikt mit einer Bierflasche in Küssaberg-Kadelburg ereignet. Ein 31 Jahre alter Mann will gegen 23:10 Uhr auf dem Parkplatz einer Bank in der Hauptstraße von einem Unbekannten angegriffen worden sein, als er diesen nur nach einer Zigarette fragte. Der Unbekannte schlug mit einer Bierflasche nach dem Opfer, der schützend seine Hand entgegenhielt. Die Flasche traf die Hand, so dass sich der Anzeigenerstatter den Bruch eines Handknochens zuzog. Er beschrieb den Täter wie folgt: ca. 25 Jahre alt, schlank, sprach gebrochen Deutsch und trug eine dunkle Jacke und Hose. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) sucht nach Zeugen zum Vorfall.

