POL-FR: Bad Säckingen: Frau stürzt mit Pedelec - erschrocken von Autofahrer

Freiburg (ots) - Eine Fahrradfahrerin war am Freitagabend in Bad Säckingen vom Verhalten eines Autofahrers derart erschrocken, so dass sie stürzte und sich dabei leicht verletzte. Die 55 Jahre alte Frau war kurz nach 20:00 Uhr auf dem Radweg entlang der Friedrichstraße unterwegs, als ein unbekannter Autofahrer von einem Parkplatz über den Radweg auf die Bundesstraße einfuhr. Dieses Fahrmanöver geschah mit hoher Geschwindigkeit, so dass sich die Frau erschrak und zu Fall kam. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Zu einem Kontakt mit dem Auto war es nicht gekommen. Der Autofahrer fuhr weiter. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

