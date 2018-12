POL-FR: Bad Säckingen: Betrunkener schlägt mit Fleischerwerkzeug gegen Türe - auch Rauschgift gefunden

Freiburg (ots) - Ein Betrunkener hat in der Nacht zum Samstag mit einer Art Fleischermesser gegen die Türe eines Mitbewohners geschlagen und diese dabei beschädigt. Gegen 00:30 Uhr war es zum Streit in dem Haus gekommen, da der 44 Jahre alte Betrunkene laut Musik hörte. Ein 21 Jahre alter Mitbewohner, der sich darüber persönlich beschwerte, brachte sich in seinem Zimmer vor dem Erzürnten in Sicherheit. Er schloss sich ein. Gegen die verschlossene Türe klopfte der Aggressor zuerst nur, dann schlug er mit einem sogenannten "Spalter", einem großen Fleischerwerkzeug, auf diese ein. Die Türe wurde dabei beschädigt. Die Polizei wurde zur Hilfe gerufen und nahm dem Betrunkenen das Fleischerwerkzeug ab. In seinem Zimmer lag auf einem Tisch ein Tütchen mit Marihuana. Das und ein weiteres in einem Schrank gefundenes Tütchen wurden beschlagnahmt. Es folgen nun Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

