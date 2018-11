POL-FR: Weil am Rhein: Brand eines Papiercontainers beim Zollhof (Gemeinschaftszollanlage)

Freiburg (ots) - Am Montagabend gegen 21 Uhr musste die Feuerwehr Weil am Rhein zu einem Brand eines Papiercontainers beim Zollhof ausrücken. Aus bislang unbekannter Ursache kam es in dem Metallbehältnis zu einem Brand. Die Rauchentwicklung wurde durch einen Lkw-Fahrer entdeckt und gemeldet. Durch die Hitze wurde der Container beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch nicht genauer zu beziffern. Die Feuerwehr Weil am Rhein war mit einem Fahrzeug und 10 Einsatzkräften am Brandort und konnte den Brandherd schnell ablöschen.

