POL-FR: Rheinfelden: Verkehrsunfall an Ampelanlage - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 07 Uhr in Rheinfelden ereignet hat werden Zeugen gesucht. An der Einmündung Nollinger- und Werderstraße stießen zwei Autofahrerinnen zusammen. Die Ford-Fahrerin wollte von der Werderstraße kommend nach links in die Nollinger Straße einfahren. Eine Renault-Fahrerin befand sich auf der Nollinger Straße und wollte in Richtung Nollingen weiterfahren. An der Einmündung kam es zur Kollision. Die Vorfahrt ist an der Einmündung durch eine Ampelanlage geregelt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Da beide Unfallbeteiligten angaben, dass die Ampel jeweils Grünlicht zeigte, sucht das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623/7404-0, Zeugen zum Verkehrsunfall.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621/176-101

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell