Freiburg (ots) - Möglicherweise weil sie kurz abgelenkt war, geriet am Montagnachmittag eine 58-jährige Frau mit ihrem PKW auf der L154 in Albbruck in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem LKW. Durch den Aufprall wurden die PKW-Lenkerin und ihre 4-jährige Enkelin verletzt. Wie sich mittlerweile rausstellte, sind die Verletzungen eher leichter Art. Der 24-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt.

An der Unfallstelle waren neben 2 Rettungswagen, einem Notarzt und den Feuerwehren Dogern und Albbruck auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

An dem PKW entstand durch den Unfall Totalschaden in Höhe von etwa 25.000EUR. Der Schaden an dem Lastwagen beträgt ebenfalls etwa 25.000EUR

Etwaige Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen, T: 07751-89630, in Verbindung zu setzen.

