Freiburg (ots) - Am Samstag, den 24.11.2018, gegen 00:00 Uhr, wurde eine Tankstelle in Maulburg überfallen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei sollen zwei Männer in der Tankstelle die Herausgabe von Bargeld gefordert und den Tankstellenbediensteten hierbei mit einem größeren Stein gedroht haben. Letztlich entwendeten sie eine Kasse und flüchteten. Ein dritter Mann soll vor der Tankstelle "Schmiere" gestanden haben. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit sämtlichen verfügbaren Streifen konnte die Polizei in Tatortnähe einen Tatverdächtigen festnehmen. Die weiteren Ermittlungen führten am Samstag und am darauffolgenden Sonntag zur Festnahme zweier weiterer Tatverdächtiger. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen wurde durch das Amtsgericht Waldshut-Tiengen Untersuchungshaft gegen zwei 23 und 24 Jahre alte Deutsche angeordnet. Ein dritter, ebenfalls 24 Jahre alter, deutscher Tatverdächtiger wird am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Lörrach dauern an.

