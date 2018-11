POL-FR: Lörrach: Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Freiburg (ots) - Eine 70jährige Radfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, gegen 8 Uhr, leicht verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen hielt sowohl die von rechts kommende Radfahrerin, wie auch eine 38jährige Autofahrerin zunächst an der Kreuzung Ötlinger-/Wölblinstraße an. Beide fuhren dann jedoch zeitgleich los, auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß, wodurch die 70 Jährige auf die Fahrbahn fiel. Sachschaden entstand nicht. Die Autofahrerin wird wegen der Vorfahrtsmissachtung "Rechts-vor-Links" und dem Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621/176-101

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell