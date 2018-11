POL-FR: Bereich Polizeipräsidium Freiburg: Angeblicher Polizeibeamter ruft Bürger an und berichtet von Einbrüchen

Freiburg (ots) - In bislang insgesamt 15 gemeldeten Fällen, verteilt über nahezu alle Landkreise im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg (mit Ausnahme des Landkreises Waldshut), rief am Mittwochabend (21. November) eine unbekannte Person mit männlicher Stimme Bürger an und gab sich am Telefon als Beamter der Kriminalpolizei oder Beamter des Landeskriminalamtes aus. Der Unbekannte erklärte jeweils, dass es angeblich in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei und fragte unter einem Vorwand, ob man Geld oder Wertgegenstände im Haus habe. Bei den bisher bekannten Fällen kam es zu keinen weiteren Tathandlungen, sodass ein Sachschaden bislang nicht entstand.

Die Polizei weist darauf hin, dass sie solche Anrufe grundsätzlich nicht tätigt, und rät, bei derartigen Telefonaten sofort aufzulegen und die örtliche Polizeidienststelle zu verständigen oder den Sachverhalt über Notruf 110 zu melden.

