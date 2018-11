POL-FR: Küssaberg/Waldshut-Tiengen: Männer auf Diebestour

Freiburg (ots) - Zwei Männer waren am Dienstagmittag auf Diebestour und stahlen aus drei Geschäften Kleidungsstücke, Spirituosen und andere Waren im Wert von gut 130 Euro. Erwischt wurden die beiden in einem Einkaufsmarkt in Küssaberg-Kadelburg gegen 14:30 Uhr am Dienstag. Sie wurden beobachtet, wie sie verschiedene Waren in eine mitgeführte Umhängetasche steckten und dann die Kasse getrennt passierten, ohne zu bezahlen. Sie wurden vom Verkaufspersonal angehalten und die Polizei wurde verständigt. Diese fand in dem von den Männern benutzten Pkw weiteres mutmaßliches Diebesgut. Dieses konnte zwischenzeitlich zugeordnet werden. Vor dem Vorfall in Kadelburg waren die beiden noch in zwei Geschäften in WT-Tiengen und stahlen dort Spirituosen und mehrere Kleidungsstücke. In einem Fall befanden sich noch die Diebstahlsicherungen an den Kleidern, im anderen Fall wurden die Diebe anhand von Videoaufnahmen überführt. Die Männer im Alter von 19 und 27 Jahren wurden angezeigt.

