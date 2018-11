POL-FR: Folgemeldung zu: "Waldshut-Tiengen/Waldshut: Bombendrohung beim Amtsgericht - kein schädigendes Ereignis eingetreten - Ermittlungen laufen" - keine verdächtigen Gegenständen gefunden

Freiburg (ots) - Die Durchsuchungsmaßnahmen sind abgeschlossen. Es konnten keinerlei verdächtige Gegenstände im Amtsgericht und angrenzenden Gebäuden aufgefunden werden. Die Absperrungen wurden aufgehoben. Es liegen keine Erkenntnisse vor, dass es sich um eine konkrete Gefährdungslage gehandelt hat. Die Ermittlungen zum unbekannten Anrufer dauern an.

Erstmeldung:

Eine telefonische Bombendrohung am Mittwochmorgen hat zur Räumung des Land- und Amtsgerichtes in Waldshut und einer weiträumigen Absperrung geführt. In schädigendes Ereignis trat bislang nicht ein. Gegen 08:30 Uhr ging die Drohung telefonisch bei einer Zeitung ein. Angedroht wurde, dass in einer halben Stunde beim Amtsgericht Waldshut eine Bombe hochgehen würde. Derzeit sind das betroffene und angrenzende Gebäude geräumt. Die Umgebung ist weiträumig abgesperrt. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Durchsuchungsmaßnahmen der Polizei laufen. Es wird nachberichtet.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell