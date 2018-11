POL-FR: Lauchringen: Streit zwischen Fahrern führt zu Unfall - Pkw rollt auf Lkw

Freiburg (ots) - Zwei Männern haben sich nach provokanten Fahrvorgängen am Mittwochnachmittag in Unterlauchringen an einer Ampel in die Haare bekommen. Währenddessen rollte das Auto eines Streitenden gegen den Lkw eines Unbeteiligten. An der Ampelanlage an der Autobahnabfahrt Lauchringen/West stellte gegen 14:45 Uhr ein Autofahrer einen 28 Jahre alten Opel-Fahrer zur Rede. Diesem hatte der Fahrstil des Opel-Fahrers missfallen. Beide Fahrer standen auf der Straße und stritten, als er Opel plötzlich zu rollen begann und gegen den Lkw eines nicht involvierten Fahrers stieß. Dabei wurde an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von gut 1000 Euro verursacht. Der Opel-Fahrer hatte in der aufgeregten Situation vergessen, die Handbremse anzuziehen. Die Polizei nahm den Unfall auf und beruhigte die erhitzten Gemüter.

