POL-FR: Emmendingen: Defekte Sitzheizung verursacht Fahrzeugbrand

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Mittwochabend, gegen 21.45 Uhr, befuhr ein Opel Fahrer mit seinem Fahrzeug die Kollmarsreuter Straße und bemerkte während der Fahrt, dass ein Fahrzeugsitz in Brand geriet. Geistesgegenwärtig hielt er seinen PKW noch an und versuchte in Eigeninitiative den ausbrechenden Brand selbst zu löschen, was aber misslang. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte nur noch das in Vollbrand geratene Fahrzeug löschen. Bei dem zuvor durchgeführten Löschversuch wurde der 52-jährige Fahrzeugführer leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Nach ersten Ermittlungen wurde der Brand durch einen technischen Defekt der Sitzheizung ausgelöst. Die Kollmarsreuter Straße war für die Dauer von etwa einer Stunde voll gesperrt.

td / wr

