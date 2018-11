POL-FR: Eisenbach - Bei Fahrt unter Drogeneinwirkung Unfall verursacht und geflüchtet

Freiburg (ots) - Ein 30-jähriger Autofahrer befuhr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 20./21.11.2018, die L 172 von Hammereisenbach kommend in Richtung Eisenbach. In Höhe der Einmündung der K4903 (Schollach/TN-Schwärzenbach) verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidiert mit der dortigen baustellenbedingten Straßenabsperrung. Mit dem noch fahrbereiten Fahrzeug entfernt er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Verursacher konnte durch Beamte des Polizeireviers Titisee-Neustadt ermittelt und an der Wohnadresse angetroffen werden. Die sich zunächst als Fahrerin zu erkennen gebende Bekannte verwickelte sich bei der Befragung zunehmend in Widersprüche. Schließlich räumte der 30-Jährige seine Fahrereigenschaft ein. Bei ihm ergaben sich neben Hinweisen auf Übermüdung auch konkrete Anhaltspunkte auf nachteilige Beeinflussung durch Drogenkonsum. Darüber hinaus war er auch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Der Schaden wird auf ca. 5000,- EUR geschätzt.

Neben dem Unfallverursacher, werden auch die Bekannte und ein weiterer Zeuge strafrechtlichen Ermittlungen und Vorlagen von Strafanzeigen an die Staatsanwaltschaft entgegen sehen.

