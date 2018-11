POL-FR: Löffingen - Vorfahrtsverletzung

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 20.11.2018, gegen 19.00 Uhr übersah ein 18 Jahre junger Autofahrer den Pkw eines 28-jährigen Pkw-Fahrers in Löffingen, Einmündung Stadion-/Haslachstraße.

Durch die Kollision wurde das von rechts kommende Fahrzeug in den Gartenzaun eines angrenzenden Grundstücks geschoben. Das Verursacherfahrzeug blieb fahrbereit, das weitere Unfallfahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. So entstand insgesamt ein Schaden von ca. 10.000,- EUR. Alle am Unfall beteiligten Personen blieben unverletzt.

