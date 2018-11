POL-FR: Steinen: Fahrraddiebstahl dank eines aufmerksamen Zeugen verhindert

Freiburg (ots) - Ein Fahrraddiebstahl am Bahnhof in Steinen konnte am Mittwochnachmittag dank eines Zeugen verhindert werden. Dieser beobachtete gegen 15 Uhr einen Mann bei den Fahrradständern, der sich auffällig verhielt und schließlich ein Fahrrad mitnahm. Der sofort verständigte Polizeiposten Steinen konnte den 41jährigen Mann mit Fahrrad am Bahnsteig antreffen und kontrollieren. Da sich der Verdacht des Diebstahls erhärtete, wurde er vorläufig festgenommen und das Fahrrad sichergestellt. Es konnte zwischenzeitlich an den rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden. Der Tatverdächtige wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

