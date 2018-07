Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (4 Meldungen) -

Waldkirch - Elzach: Tiere gerettet

Am Sonntagnachmittag meldeten Passanten, dass im Bereich des St. Elisabeth-Seniorenstiftes in Elzach Störche aus dem Nest gefallen seien. Die Jungstörche schafften es nicht wieder zurück in ihr etwa fünf bis sechs Meter höher gelegenes Nest, weshalb man sich um deren Zukunft sorge. Die alarmierte Polizei bat die Feuerwehr um Hilfe, welche mit der Drehleiter vor Ort kam und die Jungtiere wieder wohlbehalten in ihr Nest setzte.

Eine zweite Tierrettung in Waldkirch erfolgte am Sonntagvormittag gleichermaßen erfolgreich. Ein 11-jähriges Mädchen war zuvor zum Polizeirevier gekommen und schilderte, dass sie ihren Kater seit Beginn des Wochenendes vermisse. Im Rahmen ihrer Suche habe sie nun aus einer fremden Garage in der Nachbarschaft das Miauen ihres Haustiers gehört. Weil diese Garage verschlossen war, bat sie die Polizei um Hilfe. Diese konnte den Garagenbesitzer ausfindig machen und das Tier befreien. Tatsächlich handelte es sich um den vermissten Kater des Mädchens, das ihn daraufhin wohlbehalten in Empfang nehmen konnte.

Waldkirch-Denzlingen-Simonswald: Parksituation Schwimmbäder

Am vergangenen Wochenende kamen bei bestem Badewetter alle Schwimmbäder im Zuständigkeitsbereich der Waldkircher Polizei an ihre Kapazitätsgrenzen. Weil sehr viele Schwimmbadgäste mit dem Auto kommen, wurde es insbesondere in Kollnau, Denzlingen und Simonswald eng mit den Parkplätzen. Insbesondere, wenn Rettungswege zugeparkt werden oder behindernd auf Geh- und Radwegen geparkt wird und dadurch Fußgänger gezwungen sind, auf die Straße zu treten, besteht Handlungsbedarf. Insgesamt kam es zu 17 Verwarnungen mit Verwarnungsgeld.

Denzlingen: Unverschämt nach Ladendiebstahl

Am späten Samstagabend betrat ein junger Mann einen Denzlinger Einkaufsmarkt. Dem aufmerksamen Personal war nicht entgangen, dass dieser sich wiederholt an Waren bediente und dann auch ohne zu bezahlen den Markt verlassen wollte. Weil er äußerst unkooperativ und ungehalten war, verständigte die Marktleitung die Polizei. Anstelle eines reuigen, ertappten Ladendiebs fanden die Beamten einen uneinsichtigen und stark alkoholisierten jungen Mann vor, der sie auch noch beschimpfte und beleidigte. Auf ihn kommen nun wegen des Ladendiebstahls und wegen zusätzlicher begangener Delikte ein Strafverfahren und das Hausverbot des Marktes zu.

Waldkirch-Kollnau: Alarmursache verkohltes Essen

Glücklicherweise sollte sich schnell herausstellen, dass die Ursache für einen Brandalarm am Freitagabend in der Friedrichstraße "nur" auf dem Herd vergessenes Essen war. Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei waren schnell vor Ort. Es genügte bei dem Einsatz auch, die Wohnung zu belüften.

rb / wr

