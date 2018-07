POL-FR: Lörrach: Unfallflucht - beim Einparken Audi beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg (ots) - Bereits am Donnerstag, 05.07.2018, wurde ein in der Feldbergstraße geparkter Audi durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt, der dann flüchtete. Der Audi war dort am Fahrbahnrand in der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr abgestellt. Als der Halter des Audis zu seinem Wagen zurückkam, musste er feststellen, dass die hintere Stoßstange links erheblich eingedrückt war und dieser Bereich massive Kratzspuren aufwies. Vermutlich dürfte dieser Schaden von dem Unbekannten beim Rückwärtseinparken verursacht worden sein. Dessen Fahrzeug müsste vorne rechts einen auffälligen Streifschaden haben und weiß gewesen sein. Die Schadenshöhen am Audi liegt bei mindestens 2000 Euro. Das Polizeirevier Lörrach (Kontakt 07621 176-500) hofft auf sachdienliche Hinweise, möglicherweise wurde der Anstoß von Anwohnern beobachtet.

