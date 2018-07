POL-FR: Stühlingen: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots) - Mit einem Rettungshubschrauber wurde am Mittwochabend ein 8-jähriger Junge nach einem Verkehrsunfall in eine Klinik geflogen. Er erlitt eine Kopfverletzung, deren Schwere an der Unfallörtlichkeit nicht einschätzbar war. Gegen 18:30 Uhr war der Junge vom Stadtweg auf die Schloßstraße gerannt und dort von einem bergwärts fahrenden Auto erfasst worden. Die 55 Jahre alte Autofahrerin konnte den Jungen erst im letzten Moment wahrnehmen, da er durch eine Mauer entlang der Straße verdeckt war. Glücklicherweise war die Autofahrerin langsam unterwegs. Nach der Erstversorgung durch Notarzt und ein Rettungswagenteam erfolgte die Verlegung des verletzten Kindes in eine Unfallklinik. Das Auto wurde nur geringfügig beschädigt.

