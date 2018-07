POL-FR: Müllheim - 83 Jähriger seit gestern Mittag vermisst und über sechs Kilometer von Zuhause entfernt aufgetaucht - Abschlussmeldung

Freiburg (ots) - Seit gestern Mittag, 04. Juli, gegen 16.30 Uhr wurde in Müllheim/ Baden ein 83-jähriger Mann vermisst. Er wurde seit Verlassen des Hauses im Bereich Salomon Seligmann Weg in Müllheim nicht mehr gesehen.

Die Polizei in Müllheim war seit gestern Abend auf der Suche nach dem Mann und ist im Laufe des Vormittags mit Unterstützung von verstärkten Einsatzkräften, Suchhund und Hubschrauber im Einsatz.

Die Ausgestrahlte Fahndung im Internet sorgte für einen wichtigen Hinweis, dass der vermisste Mann im Bereich der Römerbergklinik unterwegs wäre. Ein weiterer Hinweis ging aus der Moosmatt, zwischen Badenweiler und Schweighof ein, wonach ein Anwohner den Vermissten in Richtung Guggmühlenweg laufen sah. Die Beschreibung hatte gepasst. Die Einsatzkräfte konnten sich bei der Suche auf diesen Bereich konzentrieren und trafen den 83-Jährigen schließlich in Schweighof bei der Forellenzucht, über sechs Kilometer von seiner Wohnung entfernt, an. Der Mann war erfreulicherweise trotz seines Übernachtausfluges bei bester Gesundheit und konnte direkt seinen Angehörigen übergeben werden.

